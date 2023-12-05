Новым владельцем столичного бизнес-центра «Парус» стала компания «Ола Файн», которую контролирует бизнесмен Максим Криппа через инвестиционный фонд «Генезис». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц, сообщает Liga.net.
Столар официально продал киевский бизнес-центр «Парус»
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
30 ноября «Ола Файн» получила разрешение Антимонопольного комитета, а уже 5 декабря, по информации аналитической системы Contr Agent, фирму добавили в список основателей Парус Холдинга.
Это холдинговая компания, владеющая ООО «Передовые технологии плюс» — непосредственным владельцем здания торгово-офисного комплекса «Парус» на улице Мечникова, 2, в центре Киева.
Предыдущие владельцы — Вадим Столар и его бывшая жена Инна Майструк — выведены из перечня бенефициаров обеих компаний.
БЦ «Парус» не в первый раз меняет владельца
«Парус» — бизнес-центр класса «А», расположенный в центре Киева. Высота — 33 этажа, общая площадь — около 70 000 кв. м, арендная — около 50 000 кв. м.
Строительством небоскреба занимался владелец Mandarin Plaza Вагиф Алиев, затем около девяти лет его партнером в бизнес-центре был бизнесмен Дмитрий Фирташ.
В 2016 году Фирташ вышел из компании, а в начале 2021 стало известно, что Алиев продал «Парус» застройщику Столару. Затем Столар разделил свою долю с супругой (теперь уже прежней) в пропорции 80% на 20%.
Криппа до последнего времени был малоизвестным бизнесменом, основателем десятка компаний занимающихся торговлей, рекламой и производством программного обеспечения.
В начале 2022 года он стал официальным владельцем украинской киберспортивной команды NAVI. Кроме того, в его доме в Броварах была зарегистрирована компания «Смартленд», которая более чем за 1 млрд грн приобрела киевскую гостиницу «Днепр».
Комментарии