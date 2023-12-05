Столар официально продал киевский бизнес-центр «Парус»

Новым владельцем столичного бизнес-центра «Парус» стала компания «Ола Файн», которую контролирует бизнесмен Максим Криппа через инвестиционный фонд «Генезис». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц, сообщает Liga.net.

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30 ноября «Ола Файн» получила разрешение Антимонопольного комитета, а уже 5 декабря, по информации аналитической системы Contr Agent, фирму добавили в список основателей Парус Холдинга.

Это холдинговая компания, владеющая ООО «Передовые технологии плюс» — непосредственным владельцем здания торгово-офисного комплекса «Парус» на улице Мечникова, 2, в центре Киева.

Предыдущие владельцы — Вадим Столар и его бывшая жена Инна Майструк — выведены из перечня бенефициаров обеих компаний.

БЦ «Парус» не в первый раз меняет владельца

«Парус» — бизнес-центр класса «А», расположенный в центре Киева. Высота — 33 этажа, общая площадь — около 70 000 кв. м, арендная — около 50 000 кв. м.

Строительством небоскреба занимался владелец Mandarin Plaza Вагиф Алиев, затем около девяти лет его партнером в бизнес-центре был бизнесмен Дмитрий Фирташ.

В 2016 году Фирташ вышел из компании, а в начале 2021 стало известно, что Алиев продал «Парус» застройщику Столару. Затем Столар разделил свою долю с супругой (теперь уже прежней) в пропорции 80% на 20%.

Криппа до последнего времени был малоизвестным бизнесменом, основателем десятка компаний занимающихся торговлей, рекламой и производством программного обеспечения.

В начале 2022 года он стал официальным владельцем украинской киберспортивной команды NAVI. Кроме того, в его доме в Броварах была зарегистрирована компания «Смартленд», которая более чем за 1 млрд грн приобрела киевскую гостиницу «Днепр».