Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке

Рынок приспособился к режиму управляемой гибкости курса, введенного НБУ с начала октября. В ноябре произошло определенное улучшение ситуации по сравнению с сентябрем, то есть к моменту смены курсового режима. Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое по сравнению с сентябрем — до 88 млн долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до $111 млн по сравнению со $128 млн в сентябре», — отметил Гелетий во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.

Он также добавил, что официальный курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменения на валютном рынке.

По его словам, на наличном сегменте ситуация также устойчива, гривна даже укрепилась на 0,8% с начала ноября, а разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.

Читайте также: Валютные послабления НБУ: как они скажутся на курсе в ближайшие дни

Напомним

«Минфин» писал, что Нацбанк смягчил валютные ограничения. С 1 декабря банки могут продавать наличную валюту населению без ограничений.