Walmart не будет рекламироваться на социальной платформе X

Компания Walmart отказалась размещать на платформе X (ранее Twitter) Илона Маска, утверждая, что нашла другие платформы с лучшим охватом клиентов. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы не размещаем рекламу на X, поскольку нашли другие платформы для лучшего охвата наших клиентов», — заявили в Walmart.

Отмечается, что Walmart прекратил сотрудничество с X из-за оскорбительных высказываний Илона Маска, владельца платформы.

Следует отметить, что крупнейшие бренды, включая Apple, Walt Disney и Warner Bros Discovery, также приостановили размещение своей рекламы на X в этом месяце после отчета либеральной наблюдательной группы Media Matters, заявившей, что реклама появилась рядом с антисемитскими постами.

Напомним

В отчете Media Matters for America говорится, что платформа X размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, наряду с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, представленными во вдохновляющем стиле.