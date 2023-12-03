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3 декабря 2023, 15:04 Читати українською

Электромобили заряжаются на ходу: в Детройте установили беспроводную зарядную дорогу

В Детройте, бывшем центре автомобильной промышленности, была установлена первая в США беспроводная зарядная дорога. Об этом сообщает New Atlas.

В Детройте, бывшем центре автомобильной промышленности, была установлена первая в США беспроводная зарядная дорога.
Фото: скриншот с видео

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Такая дорога позволяет заряжать электрокар во время движения. При этом для этого не нужно останавливать автомобиль.

Технология беспроводной зарядки электромобилей уже несколько лет находится в стадии разработки, ее испытывали такие компании как Renault и Stellantis.

Как это работает

Основная идея состоит в том, что индуктивные катушки, встроенные под дорогой, могут беспроводным способом передавать питание через короткую вакуумную зону в приемники, установленные под электромобилями, и заряжать аккумуляторы, когда транспортные средства стоят или двигаются.

Такая инфраструктура может устранить потребность в больших аккумуляторных батареях и уменьшит беспокойство водителей из-за ограниченного запаса хода.

Технология принадлежит израильской компании Electreon, уже имеющей контракты на такие дороги в Израиле, Швеции, Италии и Германии.

Источник: Минфин
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