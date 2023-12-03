США, ЕС и Великобритания давят на три страны из-за санкций против российской нефти — Reuters

США, ЕС и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, требуя, чтобы они усилили контроль над судами, которые ходят под их флагами с российской нефтью, продаваемой по цене выше предельной. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что это очередная попытка Запада гарантировать ограничение цены на морские поставки российской нефти в $60, которое было установлено, чтобы наказать рф за войну в Украине. Санкции, предусматривающие ограничение максимальной цены на российскую нефть, были введены в конце 2022 года, но вступили в силу недавно.

Отмечается, что письма, присланные властям Панамы, Маршалловых Островов и Либерии, подписали заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, глава отдела международных финансов казначейства Великобритании Линдси Уайт и глава отдела финансовых услуг Европейской комиссии Джон Берриган.

По данным аналитической компании Lloyd's List Intelligence, около 40% из примерно 535 танкеров этого теневого флота принадлежат компаниям, зарегистрированным на Маршалловых Островах.

Издание утверждает, что цель давления США и их союзников — не сократить количество судов, перевозящих российскую нефть по воде, но усилить контроль за соблюдением потолков цен и повысить расходы рф при транспортировке нефти.

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В самих листах говорится о росте количества попыток обойти ценовые ограничения на российскую нефть, установленные G7 и о высоком уровне риска, связанного с судами, не оказывающими западных страховых и других услуг и ищущих другие флаги.

Соответственно, США, ЕС и Великобритания просят Либерию и Маршалловы Острова повысить осведомленность участников торговли о том, что их флаг не должен использоваться для танкеров, перевозящих нефть по цене выше предельной.

Также отмечается, что самим трем странам санкции не угрожают.

Напомним

«Минфин» писал, что доходы крупнейших российских производителей нефти и природного газа упали на 41% за первые девять месяцев 2023 года.