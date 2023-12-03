За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 332040 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 декабря: 930 российских оккупантов, 4 танка и 1 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 332040 (+930) человек,
- танков — 5575 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 10396 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 7949 (+8) ед,
- РСЗО — 913 (+0) ед,
- средства ПВО — 602 (+0) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5995 (+1),
- крылатые ракеты — 1569 (+1),
- корабли/катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10432 (+22) ед,
- специальная техника — 1140 (+2).
Источник: Минфин
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