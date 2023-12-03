За месяц цены на автогаз выросли на 30%

В ноябре средняя стоимость газа в рознице выросла на 30%, до 36,74 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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Наиболее подорожал газ в сети «Авиас», прибавив в цене 11,44 грн/л (39,96 грн/л), наименьший рост зафиксирован в полтавских сетях «Автотранс» и BVS — на 5 грн/л (32,98 грн/л) л и 32,99 грн/л соответственно).

Стоимость топлива в сети «Привата» самая большая в стране. Как ранее сообщалось, во второй половине ноября в сети существенно ухудшилась ситуация с поставками газа.

Такой уровень цены на потолке увеличил отток владельцев ГБО, что позволило сети на фоне проблем с поставкой ресурса, выполнять свои обязательства перед корпоративными клиентами.

В национальных сетях цена увеличилась на 8,37 грн, до 36,65 грн/л. Автогаз на станциях ОККО и WOG подорожал на 7,65 грн и 7,63 грн до 36,64 грн/л и 36,61 грн/л соответственно. На АЗК сети SOCAR этот вид горючего подорожал на 7,75 грн — до 36,74 грн/л.

В государственной сети «Укрнафта» газ прибавил в цене 9 грн. А вот на АЗК AMIC пропан-бутановое горючее подорожало на 8,49 грн, до 36,78 грн/л.

В сетях дискаунт-сегмента средняя стоимость автогаза увеличилась на 8,05 грн до 36,01 грн/л. К примеру, на АЗК «БРСМ-Нафта» средняя цена за месяц выросла на 7,75 грн, до 35,15 грн/л, на «Авантаж 7» — на 8 грн, до 34,45 грн/л.

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Представитель среднего ценового сегмента — столичная сеть АЗК KLO — за этот период прибавила на стелу 8,1 грн, и теперь автогаз в этой сети стоит 36,49 грн/л. В других сетях ценники на потолке прибавили 7,5−9 грн/л.

Причины роста цен

Значительное удорожание газа в рознице вызвано ростом цены на ресурс в группе. Проблемы с поставками импортного горючего привели к возникновению ажиотажного спроса на газ внутреннего производства. В ноябре газ в группе в среднем подорожал на 12 160 грн/т, это эквивалентно 6,57 грн/л.

По словам участников рынка, спрос на газ в рознице снижается. Главной причиной операторы считают высокие цены на ресурс.

На 30 ноября соотношение средних цен на автогаз и бензин А-95 составляет 68%. Такое соотношение, убеждены отдельные операторы, действительно уже критическое.

«При таких ценах на бензин и газ автомобилисты предпочитают бензин», — прокомментировали ситуацию в одной из сетей.