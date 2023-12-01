К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 1 декабря: доллар растет, а евро падает
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Открытие 1 декабря
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Закрытие 1 декабря
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Изменения
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36,34/36,36
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36,46/36,48
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12/12
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39,60/39,61
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39,54/39,54
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6/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,05−37,55 грн. Евро покупают за 40,30 грн., а продают за 40,99 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,48, евро — 40,58−40,76 грн.
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Источник: Минфин
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