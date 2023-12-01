Британия внесла 20 миллионов фунтов стерлингов в Трастовый фонд поддержки экономики Украины

Британия объявила о вкладе в размере 20 млн фунтов стерлингов в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE), начатый Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций Всемирного банка (MIGA) в феврале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«Хотим поблагодарить партнеров из Великобритании за вклад в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE). Кроме финансовой поддержки, которую осуществляет фонд в реальном секторе украинской экономики, для нас важно и то, что все больше стран приобщается к поддержке инвесторов, готовых принять участие в восстановлении Украины, не дожидаясь окончания войны», — сказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее мнению, гарантии MIGA являются ключевым инструментом уменьшения рисков, обеспечивая непрерывность деятельности частного сектора и привлечение инвестиций для восстановления и восстановления страны.

Вторжение России в Украину нанесло ущерб, оцененный Всемирным банком в $411 млрд. Восстановление в таком масштабе требует частных инвестиций и решений, способствующих инвестициям частного сектора, ключевым среди которых является уменьшение риска войны.

В министерстве отмечают, что MIGA является активным провайдером страхования в Украине, выдав гарантии страхования политических рисков более чем на $215 млн с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

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Из-за продолжающейся войны частные страховщики не могут обеспечить страхование политических рисков в Украине. Трастовый фонд SURE позволяет MIGA продолжать поддерживать прямые иностранные инвестиции в Украину в сложный для страны период.

Вместе со взносом Норвегии, который составил около $22 млн, теперь MIGA сможет совокупно застраховать минимум $100 млн новых инвестиций в Украину.

В Минэкономики надеются, что по завершении боевых действий начнется масштабная реконструкция. Ожидается, что фонд вырастет до $300 млн за счет взносов дополнительных доноров, что позволит MIGA предоставить гарантии финансирования торговли, страхования банковских резервов во время конфликта и страхования политических рисков для поддержки восстановления после войны.