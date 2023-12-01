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1 декабря 2023, 18:14 Читати українською

Верховный Суд подтвердил законность вывода с рынка Диамантбанка

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 29 ноября 2023 г. оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций о правомерности решения НБУ об отнесении ПАО «Диамантбанк» к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба регулятора.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 29 ноября 2023 г.
Фото: ubr.ua

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Истцом по этому делу выступал владелец существенного участия ПАО «Диамантбанк» — ООО «ПФК «Энергоинвест».

«Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного Суда, которым подтверждена правомерность решения о выводе Бриллиантбанка с рынка. Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним

«Минфин» писал, что правление НБУ 24 апреля 2017 года приняло решение № 264-рш/БТ «Об отнесении ПАО „Диамантбанк“ к категории неплатежеспособных».

Основным основанием для такого решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до одной трети от минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами Нацбанка, а также то, что банк не выполнил в соответствующий срок план реструктуризации, предусматривающий осуществление мер по его докапитализации.

ООО «ПФК «Энергоинвест» в сентябре 2017 года обратилось в суд с иском в Национальный банк, где просило признать противоправным и отменить решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных.

29 мая 2019 Окружной административный суд города Киева пришел к выводу, что НБУ правомерно принял решение о выводе Диамантбанка с рынка. Это решение подтвердил суд апелляционной инстанции, а также Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Источник: Минфин
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