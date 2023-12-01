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1 декабря 2023, 17:56 Читати українською

США установили новый рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в США в сентябре выросла на 1,7% или на 224 тыс. баррелей в сутки — до 13,24 млн баррелей в день. Это новый рекорд в истории страны, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (IEA).

Добыча нефти в США в сентябре выросла на 1,7% или на 224 тыс.
Фото: freepik.com

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Пока США добывают больше нефти, чем любая другая страна в истории, поскольку страны ОПЕК+ ограничивают добычу, пытаясь сохранить высокие цены на нефть.

Издание отмечает, что рост добычи нефти в США происходит, несмотря на более осторожный подход к бурению и опасениям по поводу исчерпания запасов крупнейших месторождений.

Напомним

«Минфин» писал, что доходы крупнейших российских производителей нефти и природного газа упали на 41% за первые девять месяцев года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Lolik1837
Lolik1837
1 декабря 2023, 18:07
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Как-то не очень хорошие новости. В США средняя себестоимость добычи нефти около 40−50$ за баррель.
И наращивание добычи в США говорит о том, что нефть до таких цен явно падать не будет
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 декабря 2023, 18:49
#
Звісно… надто дешева нафта нікому не вигідна. Обвал ринку призведе до колапсу галузі, а це знову призведе до космічнних цін в майбутньому. Штати наростили на 224 тисячі, а картель зменшить за пів року на 900… якщо так і далі піде, то араби рано чи пізно зрозуміють, що так позбудуться експортних доходів.
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0
zxcvb1979
zxcvb1979
1 декабря 2023, 19:04
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Всё верно США и другие страны не входящие в картель отъедают потихоньку долю экспорта у Опек+. Хитрый Джо в прошлом году продавал нефть из стратегического запаса по 1 миллиону баррелей в день когда цена была 100+. Сейчас потихоньку откупает.
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Lolik1837
Lolik1837
1 декабря 2023, 19:25
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«якщо так і далі піде, то араби рано чи пізно зрозуміють, що так позбудуться експортних доходів.»

смешно)))
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