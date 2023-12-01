США установили новый рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в США в сентябре выросла на 1,7% или на 224 тыс. баррелей в сутки — до 13,24 млн баррелей в день. Это новый рекорд в истории страны, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (IEA).

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Пока США добывают больше нефти, чем любая другая страна в истории, поскольку страны ОПЕК+ ограничивают добычу, пытаясь сохранить высокие цены на нефть.

Издание отмечает, что рост добычи нефти в США происходит, несмотря на более осторожный подход к бурению и опасениям по поводу исчерпания запасов крупнейших месторождений.

Напомним

«Минфин» писал, что доходы крупнейших российских производителей нефти и природного газа упали на 41% за первые девять месяцев года.