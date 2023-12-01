Чешские депутаты одобрили продолжение временной защиты для украинских беженцев

Нижняя палата парламента Чехии одобрила продолжение временной защиты для людей, покинувших Украину из-за войны, до конца марта 2025 года. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Novinky.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что в пятницу, 1 декабря, депутаты приняли «lex Ukraine six». Это означает, что украинские беженцы могут продлить свою временную защиту в Чехии еще на год, то есть до конца марта 2025 года. Документ после этого перейдет в Сенат, после чего его должен подписать президент.

«Основная цель предложения — создать механизм продления защиты до конца марта 2025 года, являющийся общеевропейским решением, на которое мы реагируем в нашей правовой системе», — заявил на пленарном заседании министр внутренних дел Вит Ракушан.

Временная защита позволяет украинским беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Читайте также: Ирландия позволит украинским беженцам уехать домой на Рождество

Сначала украинцы должны будут зарегистрироваться онлайн до 15 марта следующего года. Вместе с тем, они бронируют дату личного визита в Министерство внутренних дел. Там они получат визовую наклейку, которую потом будут использовать для подтверждения временной защиты.

В то же время, поправкой депутаты ограничивают время пребывания беженцев в безвозмездном временном жилье.

За принятие проекта проголосовали представители коалиции и оппозиционного движения ANO. Правое движение SPD не смогло протолкнуть отклонение законопроекта.