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1 декабря 2023, 16:16 Читати українською

США стремятся к 2030 году вдвое сократить доходы рф от нефти и газа

Правительство США стремится вдвое сократить доходы россии от нефти и газа к концу этого десятилетия. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в интервью Financial Times.

Правительство США стремится вдвое сократить доходы россии от нефти и газа к концу этого десятилетия.
Фото: freepik.com

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«Мы сделаем все возможное, чтобы это (сокращение вдвое доходов рф до 2030 — ред.) стало правдой. Цель этих санкций — изменить поведение россии и убедиться, что Путин, когда будет достигнут определенный мир, не использует три-четыре года, чтобы перевооружиться и подготовить свою армию к третьему этапу вторжения в Украину», — сказал Пайетт.

рф продолжает экспортировать большие объемы нефти

В настоящее время россия продолжает экспортировать большие объемы нефти после полномасштабного вторжения в Украину.

Тем не менее Международное энергетическое агентство прогнозирует, что этот экспорт может упасть по меньшей мере на 40−50% к 2030 году, если санкции Запада на российскую энергетическую индустрию будут сохранены.

В прошлом году страны G7 ввели предельную цену на экспорт российской нефти, направленную на то, чтобы сохранить поток сырой нефти, но уменьшить доходы Кремля.

Согласно правилам, страны, не входящие в G7, могут продолжать покупать российскую сырую нефть, но должны платить менее $60 за баррель, если они хотят использовать западные суда или страховщиков.

Импорт российской нефти в ЕС, США и другие страны G7 преимущественно запрещен.

«Теневой флот»

Хотя первоначально эти меры привели к резкому падению цен на российскую нефть, впоследствии Кремль создал новую сеть трейдеров и судов, чтобы обойти эти ограничения, позволив продавать нефть покупателям, в основном в Индии и Китае, по ценам выше установленной предельной цены.

Значительная часть этой нефти перевозится через «теневой флот» судов, непрозрачную собственность которых трудно ограничить санкциями. Некоторая нефть все еще перемещается по западным кораблям, работающим с западной страховкой.

Пайетт заявил, что США сейчас ищут пути сделать этот «теневой флот» менее эффективным.

Напомним

«Минфин» писал, что доходы крупнейших российских производителей нефти и природного газа упали на 41% за первые девять месяцев года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
youknow
youknow
1 декабря 2023, 17:52
#
А що заважає це зробити зараз?☻☻☻
+
+29
Kharakternyk
Kharakternyk
1 декабря 2023, 18:18
#
Якби це зробили зараз, то в рф закінчилися б гроші на війну і війна б закінчилася. А таких планів поки немає.
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