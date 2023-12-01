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1 декабря 2023, 15:57 Читати українською

Бизнес сохранил сдержанные оценки результатов своей деятельности — опрос НБУ

В ноябре бизнес второй месяц подряд дал сдержанные оценки текущим результатам своей деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) НБУ.

В ноябре бизнес второй месяц подряд дал сдержанные оценки текущим результатам своей деятельности.
Фото: pixabay.com

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Военные действия и их последствия, усиление рисков безопасности, разрыв логистических цепей, определенное ограничение предложения электроэнергии и ее удорожание для бизнеса, налоговые изменения, сужение инвестиционного спроса, а также нехватка квалифицированных работников продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания.

В ноябре 2023 года ИОДА остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49,1 по сравнению с 49,6 в октябре.

Предприятия торговли

Предприятия торговли остаются единственным сектором экономики, прогнозирующим улучшение результатов своей деятельности благодаря замедлению инфляции, устоявшемуся внутреннему спросу и увеличению предложения товаров: секторальный индекс в ноябре составил 50,9 по сравнению с 53,0 в октябре.

Торговые компании ожидали дальнейшего увеличения, хотя и более низкими темпами, объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи, в то же время ухудшили оценки по запасам/остаткам этих товаров.

Респонденты прогнозировали снижение темпов удорожания закупочных цен и стоимости товаров, закупленных для продажи, а также настроены на дальнейшее уменьшение торговой маржи.

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности прогнозировали ухудшение результатов своей экономической деятельности из-за сложностей с экспортом товаров, разрыва логистических цепей и усиления боевых действий: секторальный индекс в ноябре составил 49,2 (в октябре — 50,0).

Респонденты продолжали ожидать увеличения, хотя и более низкими темпами, объемов произведенной продукции и новых заказов на продукцию. Улучшились и были положительными оценки по остаткам готовой продукции. В то же время несколько усилились пессимистические оценки относительно объемов новых экспортных заказов на продукцию, а также объемов незавершенного производства.

Предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг несколько ослабили пессимистические оценки результатов своей деятельности в ближайшей перспективе: секторальный индекс составил в ноябре 48,4 по сравнению с 47,2 в октябре.

Респонденты ожидали увеличения объема предоставляемых услуг, смягчили оценки уменьшения объема новых заказов и не ожидали изменений объема услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства

Предприятия строительства наиболее пессимистично среди других секторов оценили экономические результаты своей деятельности, учитывая рост производственных затрат, сужение инвестиционного спроса, нехватку квалифицированных кадров, а также сезонные условия: секторальный индекс снизился в ноябре до 40,6 (в октябре — 44,8).

Респонденты ожидали дальнейшего уменьшения объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов. Несмотря на смягчение оценок стоимости услуг подрядчиков, строители прогнозировали уменьшение закупки их услуг и сохранили негативные оценки относительно доступности подрядчиков.

На фоне существенного снижения оценок замедления темпов роста цен поставщиков респонденты прогнозировали незначительное снижение цен на продукцию/услуги собственного производства.

«На фоне дальнейшего роста закупочных цен участники опроса ожидают роста цен/тарифов на собственную продукцию/услуги. Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители всех секторов продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего — в секторе строительства», — говорится в сообщении.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 460 предприятий. В числе опрошенных предприятий 44,6% - компании промышленности, 27,2% - сферы услуг, 23,7% - торговли, 4,6% - строительства; 33,3% респондентов — крупные предприятия, 28,9% - средние, 37,8% - малы.

31,1% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,6% - только экспортные операции, 17,4% - только импортные операции, 41,3% - не осуществляют внешних экономических операций.

Источник: Минфин
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