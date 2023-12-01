Украинцы могут получить новое водительское удостоверение в Словакии

Государственное предприятие «Документ» начинает восстанавливать водительское удостоверение в словацкой столице Братиславе. Раньше там была возможность только обменять эти документы. Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

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«Отныне наши сограждане имеют возможность восстанавливать водительские права в связи с потерей или похищением и в Словакии. До этого водителям был доступен исключительно обмен этих документов», — говорится в сообщении.

Адрес и график работы «Паспортного сервиса»

Восстановление водительского удостоверения осуществляется в городе Братислава. Адрес расположения «Паспортного сервиса»: Т Ц Нивы -1 этаж, территория автостанции (Mlynské nivy 5A, 821 09).

График работы «Паспортного сервиса» в Братиславе для обмена водительского удостоверения: вторник-пятница: 10:00—17:00 , суббота: 10:00—15:30 , воскресенье и понедельник — выходные.

Обслуживание граждан производится с помощью мобильных программно-технических комплексов. Это специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис».

Обслуживание осуществляется как по живой, так и по электронной очереди.

Какие нужно иметь документы

Для восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) в случае изменения персональных данных;

) в случае изменения персональных данных; медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

После того как человек подал документы, его фотографируют, создают и посылают заявку в сервисный центр МВД в Украине. В случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.

В ведомстве также напомнили, что обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев за рубежом доступны в Польше, Чехии, Германии, Испании, Италии и Турции.