Государственное предприятие «Документ» начинает восстанавливать водительское удостоверение в словацкой столице Братиславе. Раньше там была возможность только обменять эти документы. Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.
Украинцы могут получить новое водительское удостоверение в Словакии
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«Отныне наши сограждане имеют возможность восстанавливать водительские права в связи с потерей или похищением и в Словакии. До этого водителям был доступен исключительно обмен этих документов», — говорится в сообщении.
Адрес и график работы «Паспортного сервиса»
Восстановление водительского удостоверения осуществляется в городе Братислава. Адрес расположения «Паспортного сервиса»:
График работы «Паспортного сервиса» в Братиславе для обмена водительского удостоверения: вторник-пятница:
Обслуживание граждан производится с помощью мобильных программно-технических комплексов. Это специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис».
Обслуживание осуществляется как по живой, так и по электронной очереди.
Какие нужно иметь документы
Для восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;
- идентификационный номер;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака
и т. п.) в случае изменения персональных данных;
- медицинская справка (на период военного положения не обязательна).
После того как человек подал документы, его фотографируют, создают и посылают заявку в сервисный центр МВД в Украине. В случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.
В ведомстве также напомнили, что обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев за рубежом доступны в Польше, Чехии, Германии, Испании, Италии и Турции.
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