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1 декабря 2023, 14:02 Читати українською

В Минреинтеграции объяснили, каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода

С 1 декабря 2023 года выплаты ВПЛ будут продолжать некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения. Это нововведение предусмотрено постановлением КМУ от 21 ноября 2023 г. № 1226, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

С 1 декабря 2023 года выплаты ВПЛ будут продолжать некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения.
Фото: НБУ

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Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Соответствующая помощь семье будет продлена автоматически еще на полгода, если:

  • среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
  • в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;
  • а также — физические лица, оказывающие социальные услуги и получающие компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;
  • в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т. п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утратившие трудоспособность

Напомним

«Минфин» писал, что в январе — октябре 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 371,3 млрд грн, в том числе в октябре — 35,42 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Rubi0
Rubi0
1 декабря 2023, 14:26
#
А остальным как продлить выплаты Или такая опция не предусмотрено в принципе?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 декабря 2023, 15:04
#
Озвучен перечень тех категорий, кому
автоматически продлят выплаты ВПЛ.

Остальные повторно подают заявления
на выплаты ВПЛ и как вариант, будут
один месяц без выплат.
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