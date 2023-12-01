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1 декабря 2023, 13:03 Читати українською

Инфляция в еврозоне достигла самого низкого уровня за последние два года

Инфляция в еврозоне в ноябре 2023 года замедлилась до 2,4% в годовом исчислении (р/с), достигнув самого низкого уровня с 2021 года. В октябре инфляция в еврозоне была на уровне 2,9%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Инфляция в еврозоне в ноябре 2023 года замедлилась до 2,4% в годовом исчислении (р/с), достигнув самого низкого уровня с 2021 года.
Фото: pixabay.com

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Причины

Отмечается, что снижение инфляции было обусловлено разными факторами. Расходы на энергоносители упали на 11,5%, что является более значительным падением по сравнению с октябрьским падением на 11,2%.

Кроме того, замедлились темпы инфляции в сфере услуг (4% против 4,6%), продуктов питания, алкоголя и табака (6,9% против 7,4%), а также неэнергетических промышленных товаров (2,9% против 3, 5%).

Даже после исключения нестабильных энергоносителей и продовольственных товаров из расчета инфляции, ценовое давление упало до 3,6%, самого низкого уровня с апреля 2022 года и ниже предыдущих прогнозов в 3,9%.

Самые низкие и наибольшие темпы инфляции

Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Бельгии (-0,7%) и Италии (0,7%), наибольшие — в Словакии (6,9%) и Хорватии (5,5%). В Германии она составила 2,3%, во Франции — 3,8%.

Ожидание понижения ставки ЕЦБ

Ноябрьский отчет об инфляции еще больше усугубил ожидания рынка относительно того, что ЕЦБ снизит ставки в начале следующего года, а трейдеры теперь верят в снижение ставки в апреле. Ожидается, что в 2024 году ставка ЕЦБ упадет на 1,1 п.п. с уровня 5,5%.

Реальная процентная ставка в еврозоне, рассчитанная как разница между ставками политики ЕЦБ и инфляцией, сейчас достигла 2,1%, самого высокого уровня с июля 2007 года. Эта ситуация фактически приводит к чрезмерно ограничительной монетарной политике, учитывая текущее экономическое состояние евро область.

Помимо роста реальных процентных ставок, ВВП еврозоны сократился на 0,1% в третьем квартале 2023 года, и сохраняются признаки экономического напряжения, что потенциально может привести к технической рецессии в четвертом квартале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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