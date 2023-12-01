В ноябре 2023 украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых авто. По отношению к предыдущему месяцу регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 6%, сообщает Укравтопром.
В ноябре украинцы приобрели меньше новых легковых авто, чем в октябре. Но с начала года спрос вырос на 61%.
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Отмечается, что на рынок, очевидно, повлияло блокирование границы польскими перевозчиками, из-за чего сроки доставки машин в Украину увеличились, соответственно и ожидание авто потребителями.
В то же время, по сравнению с ноябрем 2022 года рынок увеличился на 74%.
Самые популярные марки
Самой популярной маркой на рынке новых автомобилей остается Toyota. За месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой японской марки.
По отношению к октябрю текущего года, продажи новых Toyota уменьшились на 8%, но выросли на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года.
На втором месте Skoda — 517 шт. (+8% к октябрю; +90% к ноябрю 2022 года).
Третий результат у Volkswagen — 476 шт. (-17%; +266%).
Также в ТОП-10 месяца попали:
- Renault — 383 ед.;
- Nissan — 309 ед.;
- BMW — 253 ед.;
- Mercedes-Benz — 222 ед.;
- Mazda — 189 ед.;
- Suzuki — 180 ед.;
- Citroen — 178 ед.
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Бестселлер
Титул бестселлера луны получил кроссовер Renault Duster. В течение месяца свои первые номерные знаки получили 355 автомобилей этой модели.
Всего за 11 месяцев 2023 украинцы приобрели 55 тыс. новых легковых авто, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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