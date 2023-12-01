Канадцы разочаровались в криптовалютах, AntPool вернет рекордную биткоин-комиссию на $3,1 млн: что нового на рынке

77% опрошенных канадцев сожалеют об инвестициях в криптовалюты — отчет

Количество владельцев криптоактивов в Канаде уменьшилось с 13% в 2022 году до 10% в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Комиссией по ценным бумагам Онтарио.

В документе сказано, что участие в исследовании приняло 2360 канадцев, из них 77% пожалели, что сделали инвестиции в криптоактивы.

34% респондентов считают, что криптовалюты будут «играть ключевую роль в экономике в будущем» по сравнению с 49% в 2022 году. Однако количество канадцев, способных дать базовое определение криптовалюты, возросло с 51% в 2022 году до 54% в 2023 году.

39% опрошенных заявили, что получают прибыль от инвестиций в криптоактивы, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Также стоимость криптопортфелей за год выросла с $52 975 до $82 998.

Самая распространенная причина покупки криптовалюта остается неизменной. По результатам опросов в 2022 и 2023 респонденты указали, что криптоактивы — спекулятивная инвестиция. Процент рассматривающих криптовалюту как долгосрочную инвестицию сократился с 29% до 20%.

DeFi-платформа Term Structure привлекла $4,25 млн инвестиций

Платформа децентрализованного финансирования (DeFi) Term Structure завершила посевной раунд с инвестициями в $4,25 млн. Она получила поддержку фондов HashKey Capital, LongLing Capital, MZ Web3 Fund и Decima. Инвестиционный раунд возглавил Cumberland.

Это уже второй раунд компании. По данным CrunchBase, в сентябре 2022 года она привлекла инвестиции в $2,5 млн. Таким образом, общий объем финансирования составил более $6,5 млн.

DeFi-платформа Term Structure предоставляет пользователям фиксированные и срочные ссуды в рамках децентрализованного финансирования. Кроме того, она позволяет покупать и продавать криптовалюту на вторичном рынке, используя внутреннюю торговую систему книги ордеров.

Платформа SoFi объявила о прекращении услуг на крипторынку

Платформа онлайн-банкинга SoFi Technologies собирается покинуть рынок криптовалют. Компания сообщила клиентам о закрытии счетов и предложила им переместить свои активы на платформу Blockchain.com.

В сообщении говорится, что 19 декабря компания прекратит работу с криптовалютами. Пользователи могут перенести учетные записи на Blockchain.com или полностью закрыть их.

Представитель SoFi заявил, что решение о прекращении деятельности связано с нормативным руководством Федеральной резервной системы США (ФРС), говорится в сообщении Blockworks.

Еще в августе 2023 г. платформа обозначила несколько регуляторных рисков, связанных с торговлей цифровыми активами. Согласно документу, в SoFi допустили возможное прекращение работы с криптовалютами до тех пор, пока не будет получено дополнительное разрешение регулирующих органов.

«Нет никаких гарантий, что наши попытки будут успешными. Если мы не получим одобрения регулятора, то вынуждены будем свернуть деятельность в течение короткого периода времени», — говорится в сообщении.

AntPool вернет рекордную биткоин-комиссию на $3,1 млн

Майнинговый пул AntPool, получивший рекордную комиссию за транзакцию в размере $3,1 млн, заявил о готовности ее возместить.

Они рассказали, что после получения средств временно их заморозили.

Отправителя попросили связаться с пулом до 10 декабря и подтвердить личность через подпись с помощью Electrum или Bitcoin Core.

Напомним, 23 ноября неизвестный пользователь во время перевода 55,77 BTC ($2,1 млн) заплатил комиссию в размере 83,65 BTC ($3,1 млн). Позже он заявил, что стал жертвой хакеров.