Дороже на 50%, чем обещал Маск: Tesla объявила цены на электрический пикап Cybertruck

Tesla приступила к первым поставкам своего электрического пикапа Cybertruck. Компания объявила, что цена на самую дешевую модель будет стартовать от $60 990, что на 50% больше, чем обещал генеральный директор Илон Маск в 2019 году, сообщает Reuters.

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Электрокар изготовлен из блестящей нержавеющей стали и имеет форму плоских плоскостей. Маск сказал, что частично Cybertruck вдохновлен автомобилем, который превратился в подлодку в фильме о Джеймсе Бонде 1977 года «Шпион, который меня любил».

Эксперты говорят, что новый материал кузова и нетрадиционный футуристический стиль добавили сложности и стоимости в производстве. Это тоже может оттолкнуть покупателей традиционных пикапов.

Но Маск, сказал в четверг, что Cybertruck имеет большую полезность, чем пикап и более быстрый, чем спортивный автомобиль.

Цены

Цена на самую дешевую модель будет стартовать от $60 990 — это заднеприводная версия авто, которая будет доступна в 2025 году.

Полноприводная версия будет доступна для доставки в 2024 году по цене $79 990.

Самая дорогая версия, известная как Cyberbeast, будет продаваться по ориентировочной цене $99 990 и будет доступна также в 2024 году.

Сам электрокар представили еще в 2019 году, но в продажу он поступил только сейчас. Cybertruck сможет перевезти более 1,5 тонны грузов, проехать до 800 км на одном заряде батареи, а разгон до 100 км/ч занимает 2,6 секунды (в топовой комплектации).