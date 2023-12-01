За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 280 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 330 040 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 ноября: 1280 российских оккупантов, 13 танков и 22 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 330040 (+1280) человек,
- танков — 5564 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 10372 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 7931 (+22) ед,
- РСЗО — 912 (+2) ед,
- средства ПВО — 602 (+2) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5976 (+22),
- крылатые ракеты — 1567 (+0),
- корабли/катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10399 (+38) ед,
- специальная техника — 1137 (+13).
Источник: Минфин
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