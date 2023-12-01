Национальный банк Украины установил на 1 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,3535 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.
НБУ повысил курс гривны на две копейки
► Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 1 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,72 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии