«Черная пятница» прошла, а кешбеки остались — в ТАСКОМБАНКЕ продолжается третий этап совместной с Мastercard акции «Black кешбек». Заряжайтесь покупками с картами ТАСКОМБАНК Мastercard.
ТАСКОМБАНК и Mastercard продолжают дарить грандиозный кешбек и подарки
До 6 декабря получайте кешбек за расчеты кредитными картами ТАСКОМБАНКА — VERY CARD, PUDRA CARD и Большая пятерка — за покупки в категориях:
- техника,
- магазины розничной торговли и маркетплейсы,
- товары для дома,
- одежда и обувь,
- спорт и фитнес,
- косметика.
А также принимайте участие в розыгрыше сертификата giftmall на 40 000 грн.
Для участия в розыгрыше сертификата оплачивайте за покупки от 300 гривен любой картой Mastercard, эмитированной ТАСКОМБАНКОМ, до 6 декабря 2023 года включительно. Чем больше оплат, тем больше шансов на выигрыш.
Розыгрыш сертификатов состоится при помощи сервиса random.org
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