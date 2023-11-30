Главное за четверг: Куда инвестировать в 2024 году и сколько будут платить ФОП на едином налоге

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на следующий год, в котором заложено увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Эти показатели лежат в основе расчетов налогов, соцвзносов и лимитов для ФЛП. Какие суммы в бюджет придется платить физическим лицам — предпринимателям в 2024 году, разбирался «Минфин».

Минфин за месяц привлек только $2 млрд льготного финансирования от международных партнеров

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Основатель Inzhur о том, как стать совладельцем ТРЦ Ocean Plaza за 4 тысячи грн

REIT-фонды позволяют снизить порог входа в недвижимость с миллионов долларов до, условно, нескольких сотен. Первой и единственной компанией такого типа в Украине стала Inzhur. Об особенностях работы и инвестирования в REIT в украинских реалиях Минфина в ходе конференции «Жить на проценты» рассказал основатель Inzhur Андрей Журжий.

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Куда инвестировать в 2024 году в Украине: «падшие ангелы», стартапы, ОВГЗ и недвижимость

Наличие недооцененных активов в Украине и повышенные риски из-за войны открывают перед инвесторами возможность приумножить в разы свой капитал. Надо только найти подходящий актив. Где его искать — на фондовом рынке, среди стартапов, на рынках недвижимости или земли, — дискутировали участники конференции «Жить на проценты».