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30 ноября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Куда инвестировать в 2024 году и сколько будут платить ФОП на едином налоге

Бюджет-2024 принят: сколько будут платить ФОП на едином налоге

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на следующий год, в котором заложено увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Эти показатели лежат в основе расчетов налогов, соцвзносов и лимитов для ФЛП. Какие суммы в бюджет придется платить физическим лицам — предпринимателям в 2024 году, разбирался «Минфин».

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Источник: Минфин
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