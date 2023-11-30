Доля неработающих кредитов в банковской системе снизилась до 37,7%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 ноября 2023 составила 37,7%, что на 0,2 в. п. ниже показателя по состоянию на 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Отмечается, что объем неработающих кредитов за месяц увеличился на 2,8 млрд грн, а объем предоставленных банками кредитов — на 12,3 млрд грн.

Регулятор напомнил, что предварительные результаты оценки устойчивости Национального банка свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.