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30 ноября 2023, 18:06 Читати українською

Банки и небанковские учреждения оценили состояние финсектора за прошедшие полгода

Оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям оставались на высоком уровне в течение года, о чем свидетельствуют результаты Опроса о системных рисках финансового сектора за ноябрь 2023 года.

Оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям оставались на высоком уровне в течение года, о чем свидетельствуют результаты Опроса о системных рисках финансового сектора за ноябрь 2023 года.► Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новостиБолее 90% респондентов оценили устойчивость сектора как среднего и выше среднего.
Фото: pixabay.com

Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Более 90% респондентов оценили устойчивость сектора как среднего и выше среднего.

По данным опроса, респонденты вторично подряд улучшили свои оценки текущего состояния финансового сектора. Большая часть опрошенных оценили состояние как хорошее или очень хорошее и только 6% - как плохое.

Об улучшении состояния финсектора за последние шесть месяцев сообщила половина респондентов. Ни один из опрошенных не заявил о его ухудшении.

Медленно улучшаются оценки общего уровня риска в финсекторе. Доля респондентов, считавших его высоким или очень высоким, снизилась с 58% до 50%. Около половины опрошенных считают уровень риска средним.

Предрасположенность финучреждений к риску за полгода заметно повысилась. Об этом отчитывалось почти 40% респондентов (наибольшая доля от введения опроса).

Несмотря на положительные тенденции, ожидания финучреждений на следующие полгода заметно ухудшились. Доля респондентов, ожидающих ухудшения состояния финсектора, увеличилась до 32% по сравнению с маем (3%), в то же время уменьшилось количество опрошенных, ожидающих положительных изменений.

Источником наивысшего риска с самого начала полномасштабного вторжения остается война с Россией. В пятерку наиболее значимых рисков вошли риски притока иностранного капитала (впервые с мая 2022 года) и качества законодательства и налоговой системы (впервые с ноября 2019 года).

Опрос

Опрос проводился с 9 по 24 ноября 2023 года с участием руководителей 22 банков, 10 страховщиков и трех инвестиционных компаний. В выборку не попали финансовые учреждения, к которым были применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Итоговые результаты не решались на размер банка/компании или их доли на рынке — все ответы равноценны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
30 ноября 2023, 21:30
#
Не дивно, очікувано
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