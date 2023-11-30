Курс валют на вечер 30 ноября: Евро на межбанке резко ушел вниз

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 19 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 30 ноября Закрытие 30 ноября Изменения доллар 36,37/36,39 36,34/36,36 3/3 евро 39,83/39,85 39,64/39,65 19/20

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,70 грн. Евро покупают за 40,55 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,60, евро — 40,80−40,94 грн.

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