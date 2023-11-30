К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 19 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 30 ноября: Евро на межбанке резко ушел вниз
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Открытие 30 ноября
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Закрытие 30 ноября
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Изменения
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36,37/36,39
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36,34/36,36
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3/3
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39,83/39,85
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39,64/39,65
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19/20
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,70 грн. Евро покупают за 40,55 грн, а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,60, евро — 40,80−40,94 грн.
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Источник: Минфин
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