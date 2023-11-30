Национальный банк 30 ноября 2023 штрафовал два кредитных союза за нарушение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению небанковских финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк оштрафовал два кредитных союза
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Регулятор отметил, что кредитные союзы несвоевременно подали в Национальный банк данные отчетности по состоянию на 1 октября 2023 года.
Кого оштрафовал НБУ
- Кредитный союз Профсоюзов МВД Украины ЕГРПОУ 25401013) — штраф в размере 1700 грн;
- Кредитный союз «Ощад Касса» (ЕГРПОУ 38713679) — штраф в размере 1 700 грн.
Уплатить штраф кредитные союзы обязаны в течение семи рабочих дней со дня получения постановления о наложении штрафа. Постановление о наложении штрафа вступает в силу 1 декабря 2023 года.
Источник: Минфин
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