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30 ноября 2023, 19:12 Читати українською

В Фонде госимущества рассказали о планах приватизации на следующий год

Фонд госимущества в 2024 году запланировал не только продажу предприятий в рамках крупной приватизации, но аукционы по аренде, в частности, государственных земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил глава Фонда Виталий Коваль во время встречи с региональным директором Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI), Николасом Дунаисом.

Фонд госимущества в 2024 году запланировал не только продажу предприятий в рамках крупной приватизации, но аукционы по аренде, в частности, государственных земель сельскохозяйственного назначения.
Фото: epravda.com.ua

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Большая приватизация

Большая приватизация предусматривает выставление на рынок таких активов, как:

  • Одесский припортовый завод
  • «Центрэнерго»,
  • Объединенная горно-химическая компания,
  • «Украинские энергетические машины»,
  • «Электротяжмаш»,
  • «Сумыхимпром».

«В настоящее время уже активно происходит процесс малой приватизации объектов, а в ближайшее время планируем выставить на рынок объекты крупной приватизации со стартовой стоимостью от 250 млн грн», — отметил Коваль.

Также в 2024 году планируется начать аукционы по аренде сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной собственности.

Кроме того, Фонд государственного имущества выступит как крупнейший собственник brownfield-активов, представляя неактивные или заброшенные предприятия с уже подключенными коммуникациями, активно включаемыми в процесс приватизации.

Коваль подчеркнул, что Фонд открыт для решительных инвесторов.

«Именно сейчас возникает благоприятный момент для инвестиций в Украину», — заявил глава ФГИУ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
youknow
youknow
30 ноября 2023, 20:33
#
Головне щоб викупили інвестори з ЄС та США
+
0
SZlats
SZlats
30 ноября 2023, 22:11
#
Кто их сюда пустить а сколько аукционов просто сливали не выкупая потом цену еще больше снижали и тд махинаций вагон
+
0
youknow
youknow
30 ноября 2023, 22:42
#
Як що не пустять — Україні гаплик. Тоді точно хто небудь навіть розмовляти не схоче. Віддадуть оркам на розтин.
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