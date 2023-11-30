В Фонде госимущества рассказали о планах приватизации на следующий год

Фонд госимущества в 2024 году запланировал не только продажу предприятий в рамках крупной приватизации, но аукционы по аренде, в частности, государственных земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил глава Фонда Виталий Коваль во время встречи с региональным директором Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI), Николасом Дунаисом.

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Большая приватизация

Большая приватизация предусматривает выставление на рынок таких активов, как:

Одесский припортовый завод

«Центрэнерго»,

Объединенная горно-химическая компания,

«Украинские энергетические машины»,

«Электротяжмаш»,

«Сумыхимпром».

«В настоящее время уже активно происходит процесс малой приватизации объектов, а в ближайшее время планируем выставить на рынок объекты крупной приватизации со стартовой стоимостью от 250 млн грн», — отметил Коваль.

Также в 2024 году планируется начать аукционы по аренде сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной собственности.

Кроме того, Фонд государственного имущества выступит как крупнейший собственник brownfield-активов, представляя неактивные или заброшенные предприятия с уже подключенными коммуникациями, активно включаемыми в процесс приватизации.

Коваль подчеркнул, что Фонд открыт для решительных инвесторов.

«Именно сейчас возникает благоприятный момент для инвестиций в Украину», — заявил глава ФГИУ.