Фонд госимущества в 2024 году запланировал не только продажу предприятий в рамках крупной приватизации, но аукционы по аренде, в частности, государственных земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил глава Фонда Виталий Коваль во время встречи с региональным директором Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI), Николасом Дунаисом.
В Фонде госимущества рассказали о планах приватизации на следующий год
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Большая приватизация
Большая приватизация предусматривает выставление на рынок таких активов, как:
- Одесский припортовый завод
- «Центрэнерго»,
- Объединенная горно-химическая компания,
- «Украинские энергетические машины»,
- «Электротяжмаш»,
- «Сумыхимпром».
«В настоящее время уже активно происходит процесс малой приватизации объектов, а в ближайшее время планируем выставить на рынок объекты крупной приватизации со стартовой стоимостью от 250 млн грн», — отметил Коваль.
Также в 2024 году планируется начать аукционы по аренде сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной собственности.
Кроме того, Фонд государственного имущества выступит как крупнейший собственник brownfield-активов, представляя неактивные или заброшенные предприятия с уже подключенными коммуникациями, активно включаемыми в процесс приватизации.
Коваль подчеркнул, что Фонд открыт для решительных инвесторов.
«Именно сейчас возникает благоприятный момент для инвестиций в Украину», — заявил глава ФГИУ.
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