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30 ноября 2023, 18:33 Читати українською

Нидерланды предоставят Украине в 2024 году дополнительные 2,5 миллиарда евро

Нидерланды предоставят Украине в 2024 году дополнительный пакет помощи в размере 2,5 млрд евро. Об этом заявила министерша иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот, передает «Укринформ».

Нидерланды предоставят Украине в 2024 году дополнительный пакет помощи в размере 2,5 млрд евро.

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Помощь Нидерландов

«Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину всеми возможными средствами так долго, как это потребуется. И Нидерланды рады объявить, что мы поможем Украине дополнительным пакетом поддержки в размере 2,5 млрд евро на 2024 год», — сказала она.

Глава МИД Нидерландов подчеркнула, что россия, развязав войну против Украины, растоптала устав ООН и основные принципы ОБСЕ, изложенные в Хельсинкском Заключительном акте.

Читайте: Нидерланды окажут Украине военную помощь на 500 миллионов евро

«Только россия может остановить эту войну. Украинский народ мужественно защищает свою территорию, свой суверенитет и свою свободу», — заявила Брюинс Слот.

Источник: Минфин
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