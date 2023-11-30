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30 ноября 2023, 15:52 Читати українською

ЕЦБ выбрал новые темы для редизайна евро

Европейский центральный банк подвел итоги общеевропейского опроса, в ходе которого респондентам предлагалось выбрать новые темы для первого крупного редизайна евро с момента запуска европейской валюты 1 января 2002 года, пишет Лига.

Европейский центральный банк подвел итоги общеевропейского опроса, в ходе которого респондентам предлагалось выбрать новые темы для первого крупного редизайна евро с момента запуска европейской валюты 1 января 2002 года, пишет Лига.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноСейчас на банкнотах изображены мнимые мосты, арки и ворота, стилизованные под разные исторические эпохи.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Сейчас на банкнотах изображены мнимые мосты, арки и ворота, стилизованные под разные исторические эпохи.

Летом 2023 года ЕЦБ заказал социологический опрос, предложив на выбор семь других тем. Наиболее популярными оказались европейская культура (21%), реки (18%) и птицы (17%). В репрезентативном опросе приняло участие 23 377 респондентов.

Параллельно в течение июля-августа был проведен онлайн-опрос, в ходе которого было получено 365 000 ответов. Участники этого опроса предпочли эти темы, только в другом порядке.

Управляющий совет ЕЦБ решил объединить темы «реки» и «птицы» в одну тему, связанную с природой, и использовать ее вместе с «культурой».

Следующий шаг редизайна — создание конкретных мотивов к избранным темам (до конца 2024 года). После этого будет устроен конкурс на дизайн новых банкнот, в это время снова должен состояться опрос граждан Евросоюза.

Окончательное решение по дизайну, времени и выпуску новых банкнот будет в 2026 году, а в обращение они попадут спустя еще несколько лет.

Центральный банк также находится в процессе разработки цифрового евро, который позиционируется как частичная альтернатива физическим деньгам. Но столкнувшись с опасениями со стороны любящих наличных граждан, в ЕС неоднократно отмечали, что цифровой евро не будет полной заменой.

Источник: Минфин
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