Почти 8 тысяч украинских бизнесов сменили регион своей регистрации с начала войны — Опендатабот

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Подавляющее большинство релокированных предприятий (44%) представляют сферу оптовой торговли, а также в топе — компании в сфере строительства и недвижимости.

7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации с начала полномасштабного вторжения. 27% от общего количества компаний уехало из Киева.

В топ-3 регионов, откуда предприниматели переезжали изначально полномасштабной, также попали Днепропетровщина (11%) и Донбасса (8%).

В то же время, Киев также возглавляет перечень регионов, куда переезжают компании — 22% от общего количества релокантов выбрали именно столицу. Несмотря на военные действия и близость к линии фронта, предприниматели выбирают Харьковщину и Одесщину — по 10% компаний, изменивших регионы.

Сейчас самый популярный маршрут для переезда бизнеса — из Киева в Одесскую область: этот путь избрали 350 компаний. Вторым по популярности стало направление из Днепропетровщины в Киев — 300 компаний. Замыкает троицу маршрут «Киев-Харьковщина» — 289 бизнесов.

Почти половина компаний, изменивших свой регион регистрации, работают в сфере оптовой торговли — 44%. На втором месте — компании в сфере строительства (6%). Замыкают троицу внутренне перемещенных предприятий бизнесы, совершающие сделки с недвижимостью.