Нынешний рейтинг самых дорогих городов мира для проживания возглавили Цюрих и Сингапур. Об этом свидетельствуют данные Всемирного индекса стоимости жизни за 2023 год от Economist Intelligence Unit (EIU).
Названы самые дорогие в мире города для проживания
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По данным аналитиков, в среднем по миру цены выросли на 7,4% в годовом выражении в местной валюте. В то же время темпы инфляции замедлились с 8,1%. Впрочем, инфляция все еще остается значительно выше показателей в 2017—2021 годах.
Отмечается, что Сингапур не является новичком в топе самых дорогих городов, он возглавляет в девятый рейтинг за последние 11 лет.
В то же время Цюрих подпрыгнул сразу на пять ступенек по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали сильный швейцарский франк, а также высокие цены на продукты питания, товары для дома и отдыха.
Тройку лидеров замыкает Нью-Йорк, в прошлом году деливший первое место с Сингапуром.
Западноевропейские города, включая Копенгаген, Дублин и Вену, занимают около половины первых 20 мест. Рост цен — одна из причин.
Другое заключается в том, что Европейский центральный банк повышал процентные ставки шесть раз в 2023 году, чтобы обуздать инфляцию. Это привело к повышению курса евро на 7% по отношению к доллару.
Больше всего в рейтинге упали Москва и Санкт-Петербург, которые опустились на 105 позиций до 142 и на 74 позиции до 147 места соответственно. Причиной стал обвал рубля в результате санкций и высокий уровень военных потерь.
Самые дорогие 10 городов в мире
- Цюрих и Сингапур;
- Женева;
- Нью-Йорк;
- Гонконг;
- Лос-Анджелес;
- Париж;
- Тель-Авив;
- Копенгаген;
- Сан-Франциско.
Следует отметить, что при составлении списка самых дорогих в мире городов аналитики сравнивают более 400 цен на более 200 продуктов и услуг в 173 городах мира.
EIU также исследует разные предприятия, чтобы понять, насколько сильно колебались цены за последний год.
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