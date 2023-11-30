Названы самые дорогие в мире города для проживания

Нынешний рейтинг самых дорогих городов мира для проживания возглавили Цюрих и Сингапур. Об этом свидетельствуют данные Всемирного индекса стоимости жизни за 2023 год от Economist Intelligence Unit (EIU).

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По данным аналитиков, в среднем по миру цены выросли на 7,4% в годовом выражении в местной валюте. В то же время темпы инфляции замедлились с 8,1%. Впрочем, инфляция все еще остается значительно выше показателей в 2017—2021 годах.

Отмечается, что Сингапур не является новичком в топе самых дорогих городов, он возглавляет в девятый рейтинг за последние 11 лет.

В то же время Цюрих подпрыгнул сразу на пять ступенек по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали сильный швейцарский франк, а также высокие цены на продукты питания, товары для дома и отдыха.

Тройку лидеров замыкает Нью-Йорк, в прошлом году деливший первое место с Сингапуром.

Западноевропейские города, включая Копенгаген, Дублин и Вену, занимают около половины первых 20 мест. Рост цен — одна из причин.

Другое заключается в том, что Европейский центральный банк повышал процентные ставки шесть раз в 2023 году, чтобы обуздать инфляцию. Это привело к повышению курса евро на 7% по отношению к доллару.

Больше всего в рейтинге упали Москва и Санкт-Петербург, которые опустились на 105 позиций до 142 и на 74 позиции до 147 места соответственно. Причиной стал обвал рубля в результате санкций и высокий уровень военных потерь.

Самые дорогие 10 городов в мире

Цюрих и Сингапур;

Женева;

Нью-Йорк;

Гонконг;

Лос-Анджелес;

Париж;

Тель-Авив;

Копенгаген;

Сан-Франциско.

Следует отметить, что при составлении списка самых дорогих в мире городов аналитики сравнивают более 400 цен на более 200 продуктов и услуг в 173 городах мира.

EIU также исследует разные предприятия, чтобы понять, насколько сильно колебались цены за последний год.