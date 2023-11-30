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30 ноября 2023, 14:36 Читати українською

НБУ будет защищать в суде правомерность ликвидации Айбокс Банка и банка Конкорд

Национальный банк будет защищать в суде правомерность решений об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка и банка Конкорд, обжалованных в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк будет защищать в суде правомерность решений об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка и банка Конкорд, обжалованных в судебном порядке.
Фото: НБУ

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В марте 2023 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПВК/ФТ), заключающийся в ненадлежащем исполнении банком долга:

  • осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высок;
  • разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПИК/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для его деятельности.
  • К тому же, в течение последних двух лет Нацбанк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные этим банком нарушения применил к нему, в частности, такие меры влияния, как наложение штрафа, остановка осуществления отдельных видов осуществляемых банком операций (дважды), отстранение должностного лица. банка от должности, письменная оговорка (дважды).

В августе 2023 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в банке Конкорд и его ликвидации в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере ПИК/ФТ, а именно:

  • пункта 3 части второй статьи 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон об НПК/ФТ) в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками;
  • пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ, абзаца четвертого пункта 26 раздела II положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением правления НБУ от 30 июня 2020 года № 90, в части непредоставления по запросам инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора в сфере НДП/ФТ;
  • абзацев первого и второй части первой статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для его деятельности, разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам УИК/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам ПИК/ФТ процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками;
  • пункта 40 раздела IV положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением правления Нацбанка от 19 мая 2020 года № 65, в части неучета при анализе рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения оружия продуктов и услуг, особенностей и возможностей их использования.

«К тому же в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере НПК/ФТ за совершенные этим банком нарушения применил к нему такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60 400 000,00 грн и письменная оговорка», — отметили в НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 21 сентября 2023 года вкладчикам банка-банкрота Конкорд было выплачено почти 496 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mphet26
mphet26
30 ноября 2023, 18:46
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Айбокс прилично чёрного нала наливал, для париматча были золотые времена
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