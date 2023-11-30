Google ищет нового регионального руководителя для Украины

Google ищет нового руководителя для украинского представительства. Об этом говорится в описании вакансии на LinkedIn.

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По соображениям безопасности работать можно из польского офиса, однако также разрешают находиться в Киеве.

Основные требования к потенциальным кандидатам

опыт общего коммерческого управления в области технологий, рекламы или онлайн;

опыт работы в многонациональной среде;

умение свободно общаться на английском и украинском языках.

Обязанности

налаживать связи с бизнесом и людьми, принимающими решения на высоком уровне;

работать над бизнес-планом и бизнес-стратегией; управление коммерческой деятельностью;

управлять продажами для крупных клиентов (LCS) в Украине;

сотрудничать с рекламодателями и облачным бизнесом Google.

Напомним

В конце октября 2023 бывший директор Google Ukraine Дмитрий Шоломко ушел с должности. Он фактически возглавлял представительство Google последние 17 лет со дня запуска компании в Украине.