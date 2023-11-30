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30 ноября 2023, 13:57 Читати українською

Google ищет нового регионального руководителя для Украины

Google ищет нового руководителя для украинского представительства. Об этом говорится в описании вакансии на LinkedIn.

Google ищет нового руководителя для украинского представительства.
Фото: pixabay.com

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По соображениям безопасности работать можно из польского офиса, однако также разрешают находиться в Киеве.

Основные требования к потенциальным кандидатам

  • опыт общего коммерческого управления в области технологий, рекламы или онлайн;
  • опыт работы в многонациональной среде;
  • умение свободно общаться на английском и украинском языках.

Обязанности

  • налаживать связи с бизнесом и людьми, принимающими решения на высоком уровне;
  • работать над бизнес-планом и бизнес-стратегией; управление коммерческой деятельностью;
  • управлять продажами для крупных клиентов (LCS) в Украине;
  • сотрудничать с рекламодателями и облачным бизнесом Google.

Напомним

В конце октября 2023 бывший директор Google Ukraine Дмитрий Шоломко ушел с должности. Он фактически возглавлял представительство Google последние 17 лет со дня запуска компании в Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 ноября 2023, 14:27
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Не там ищет! На «ДОУ» юа, там всякого рода «руководителей проектов» и «сеньеров» можно как рыбу руками ловить! И у каждого резюме на «LinkedIn», так что удачи!
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