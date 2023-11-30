Украинский ИИ-стартап AiSDR привлек $3 миллиона инвестиций

Украинский стартап AiSDR, специализирующийся на внедрении генеративного искусственного интеллекта для автоматизации процессов продаж, привлек $3 млн инвестиций. Об этом сообщил соучредитель AISDR Юрий Заремба в Facebook .

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Инвесторы

Среди инвесторов, поддержавших проект — Y Combinator, один из ведущих бизнес-инкубаторов Кремниевой долины.

Также представители американских компаний: Rebel Fund, Pioneer Fund, Bluepoint Ventures, украинских SID Venture Partners и Flyer One Ventures, а также британской SCM Advisors.

Среди выдающихся личностей, принявших участие в финансировании, — управляющий партнер DST Global Рахул Мехта, COO Rippling Мэтт Макиннис, инвестор Figma и Notion Терренс Рохан, а также управляющий партнер 408 Ventures Ник Белогорский.

AiSDR

Стартап AiSDR был создан братьями Юрием и Олегом Зарембами в августе 2023 года.

AiSDR специализируется на разработке инструмента на основе искусственного интеллекта, который генерирует персональные электронные рекламные кампании и организует встречи с потенциальными клиентами. Вырученные средства будут использованы для расширения функционала сервиса.

Команда стартапа насчитывает 5 человек, включая основателей — Юрия и Олега Зарембами. Среднемесячный темп роста дохода стартапа составляет 65%.

Сейчас у AiSDR есть 45 клиентов, и к концу месяца планирует увеличить их количество до 47−50. Большинство клиентов представляют B2B-бизнесы из США.