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30 ноября 2023, 14:15 Читати українською

Foxconn планирует новый крупный проект в Индии

Фирма Foxconn собирается вложить более $1,5 миллиарда в новый строительный проект на индийской территории, чтобы удовлетворить собственные потребности в области производства. Тайваньская компания уже реализует несколько проектов в этом государстве, в число которых входят фабрики в ряде индийских штатов, сообщают эксперты LBLV.

Информация о планах Foxconn насчет вложений в Индии появилась после 27 ноября, когда фирма передала регуляторам соответствующую документацию. Из неё следует, что $1,541 миллиарда будут вложены через «дочку» компании, зарегистрированную на индийской территории в 2015-м. Сообщается, что эта фирма направит инвестиции в рупиях.

Foxconn отказалась от СП в Индии в пользу собственного производства

Компания развернула мощную производственную базу на материковой части КНР. Из-за жестких ограничений, введенных властями этой страны для борьбы с коронавирусом, а также в целом напряженной геополитической ситуации, в 2022-м объемы выпуска электроники Foxconn сократились. Из-за этого компании пришлось провести диверсификацию производства и логистических цепочек. При этом она отказалась от концентрации своего присутствия в Поднебесной.

Ранее Foxconn уже сообщила о нескольких проектах на индийской территории. Пара из них связана с постройкой новых заводов и предполагает вложения в $600 миллионов и $500 миллионов соответственно. Информация об этих инвестициях появилась спустя несколько месяцев после выхода Foxconn из общего предприятия по производству процессоров, находящегося в Индии и стоящего $19,5 миллиарда, пишут в lblv.com. Тогда сообщалось, что этот выход был осуществлен по взаимному согласию.

Виктор Соколов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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