OKX запускает «Праздник выгоды» с призами на сумму $700 000

Нассау, Багамские Острова, 29 ноября 2023 года — OKX , ведущая технологическая компания в сфере Web3 и международная криптовалютная биржа, объявила о предстоящей кампании «Праздник выгоды» , в рамках которой пользователи смогут выиграть $700 000 в призах, включая новый суперкар стоимостью до 200 000 USDT.

«Праздник выгоды» продлится до 31 декабря. Он приурочен к праздничному сезону и предназначен как для новых, так и существующих пользователей OKX. Кампания включает следующие промоакции и розыгрыши*:

— Праздник выгоды с копитрейдингом: с 16:00 UTC 20 ноября до 15:59 UTC 31 декабря самые успешные копитрейдеры и лид-трейдеры на платформе копитрейдинга OKX разделят призы стоимостью до 128 000 USDT.

Копитрейдинг OKX — это платформа, на которой можно копировать и автоматически исполнять стратегии продвинутых трейдеров в реальном времени на спотовом и бессрочном рынках.

— Сигнальная торговля: с 00:00 UTC 29 ноября до 23:59 UTC 31 декабря первые 2000 пользователей, которые подпишутся на сигналы на маркетплейсе сигналов OKX, смогут вернуть до 10 USDT от комиссии за подписку.

Запущенный 7 ноября маркетплейс сигналов объединяет поставщиков сигналов и трейдеров, а также предоставляет автоматические стратегии на основе технического анализа (так называемых сигналов), помогающих принимать решения о покупке или продаже криптовалют.

— Праздничный розыгрыш OKX: с 00:00 UTC 1 декабря до 23:59 UTC 31 декабря пользователи смогут получить тикет за каждые 25 000 USDT в объеме торгов криптовалютой. Каждый тикет будет помещен в «Подарочный бокс» с призом. Обладатели тикета смогут побороться за призы на сумму до 490 000 USDT в BTC, ETH и других монетах. Кроме того, если в период кампании общий объем торгов всех участников «Праздничного розыгрыша OKX» достигнет 2,5 миллиарда USDT, то один счастливчик сможет выиграть суперкар стоимостью до 200 000 USDT.

Более того, первые 1000 пользователей, которые зарегистрируются и достигнут объема торгов криптовалютами на OKX от 25 000 USDT в течение периода кампании, получат 5 USDT.

В свете грядущей кампании директор OKX по маркетингу Хайдер Рафик выступил с заявлением: «Мы решили провести кампанию OKX „Праздник выгоды“, чтобы отметить праздничный сезон и привлечь новых трейдеров, а также вознаградить наше сообщество и пользователей за их поддержку, которую они оказывали на протяжении всего года. Задача OKX — предоставлять инновационные продукты и удобный процесс торговли, и эта кампания еще раз подчеркивает наше стремление принести пользу сообществу».



Узнать больше о кампании OKX «Праздник выгоды» можно по ссылке.



*Примечание: OKX оставляет за собой право трактовать и изменять правила кампании в любое время без предварительного уведомления, включая отмену, продление или прекращение этой кампании, изменение условий участия в кампании и корректировку правил кампании и наград.