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30 ноября 2023, 11:34 Читати українською

В правительстве объяснили, как пенсионеры могут бесплатно получить 5 энергоэффективных ламп

Правительство внесло изменения в условия реализации программы обмена ламп накаливания на светодиодные. На заседании Кабмина решили ввести дополнительную возможность получения пенсионерами по пять светодиодных ламп в отделениях Укрпочты при наличии пенсионного удостоверения. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Юлия Свириденко.

Правительство внесло изменения в условия реализации программы обмена ламп накаливания на светодиодные.
Фото: pixabay.com

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Она подчеркнула, что на этот раз пенсионерам не нужно будет сразу нести старые лампы на обмен. Их можно будет принести в отделение Укрпочты в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.

Когда можно будет обменять лампы

Первые лампы по новой волне программы будут доступны с 5 декабря во всех сельских отделениях Укрпочты по всей стране, кроме Киевской области.

В Киевской области пенсионеры смогут дополнительно обменять лампы с 12 декабря. О доступности ламп для обмена в остальных населенных пунктах будет поставлено в известность отдельно.

Какие нужны документы

Чтобы обменять старые лампы накаливания на LED-лампы, пенсионерам, которые посетят отделение, нужно иметь при себе паспорт, РНУКПН, пенсионное удостоверение и действующий номер телефона.

Дополнительные энергосберегающие лампы пенсионеры смогут обменять бесплатно, пока светодиоды будут в наличии.

Воспользоваться программой обмена и получить дополнительные 5 ламп энергосбережения могут и те пенсионеры, которые ранее обменивали лампочки.

По предварительным оценкам, экономический эффект от обмена еще 18 млн светодиодных ламп позволит суммарно экономить одновременно до 1000 МВт, что равно работе блока атомной электростанции.

В рамках реализации первой и второй фазы программы гражданами и юрлицами получили более 21 млн светодиодных ламп. Правительство планирует заменить еще около 18 млн ламп накаливания энергоэффективными, чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему страны.

Программа является составной частью поддержки Европейским Союзом украинской энергетической системы и направлена на предоставление украинцам бесплатно 50 млн лампочек. Финансирование на закупку 30 млн ламп уже предоставило ЕС, еще 5 млн — правительство Франции.

Источник: Минфин
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