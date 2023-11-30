За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 180 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 328 760 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 ноября: 1180 российских оккупантов, 13 танков и 10 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около/ about 328760 (+1180) человек,
- танков — 5551 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 10340 (+28) ед,
- артиллерийских систем — 7909 (+1) ед,
- РСЗО — 910 (+0) ед,
- средства ПВО — 600 (+0) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5954 (+10),
- крылатые ракеты — 1567 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10361 (+13) ед,
- специальная техника — 1124 (+3)
Источник: Минфин
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