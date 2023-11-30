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30 ноября 2023, 9:16 Читати українською

Правительство разрешило напрямую выделять военным частям деньги из спецсчета НБУ

Кабмин разрешил выделять деньги со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ, открытого в Национальном банке в рамках United24, на первоочередные нужды воинских частей ВСУ и других военных формирований, ведущих действия на линии боевого столкновения. Об этом говорится в постановлении правительства № 1249 от 27 ноября.

Кабмин разрешил выделять деньги со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ, открытого в Национальном банке в рамках United24, на первоочередные нужды воинских частей ВСУ и других военных формирований, ведущих действия на линии боевого столкновения.
Фото: slovoidilo

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Что известно

Размер такого финансирования составляет не более 10 млн грн на календарный год.

Военные части, получившие деньги со специального счета, должны будут информировать главного распорядителя бюджетных средств, в сеть которых они включены, о получении и использовании этих денег.

На начало ноября из спецсчета НБУ на нужды обороны с начала полномасштабной войны перечислено почти 30 млрд грн, а остаток составил 1,3 млрд грн.

Деньги на этот счет перечисляли как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Реквизиты спецсчета есть на сайте НБУ.

Источник: Минфин
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