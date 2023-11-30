НБУ понизил курс гривны на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 30 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,3752 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

НБУ на 30 ноября установил официальный курс евро на уровне 39,95.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и продаже.

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