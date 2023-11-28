Старт строительства метро на Троещину и другие инфраструктурные проекты в Киеве анонсированы на 2024-2025 годы

Старт строительства метро на Троещину и троллейбусных линий Броварам и Буче анонсирован в Городской целевой программе развития инфраструктуры Киева на 2024−2025 годы. Об этом сообщается в обнародованном на сайте Киевсовета проекте решения, передает Интерфакс-Украина.

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Общий бюджет этой программы составляет 34 млрд. 783,627 млн. грн. При этом 19 млрд 880,8 млн грн предполагается выделить из бюджета столицы, 800 млн грн — получить из госбюджета, 14,1 млрд грн — из других источников.

На проекты, запланированные на следующий год, согласно документу, требуется финансирование в размере 14 млрд 953,8 млн грн, в том числе 8,96 млрд грн из городского бюджета и 5,993 млрд грн — из других источников.

В 2025 году объем финансирования на реализацию запланированных проектов составляет 19 млрд 829,7 млн грн, в том числе 800 млн из госбюджета, 10,920 млрд грн из городской казны и 8,109 млрд грн — из других источников.

Подольский мостовой переход

Самый известный киевский долгострой — Подольский мостовой переход — до конца 2025 года должен довести, согласно целевой программе, до 88% готовности. На это предполагается выделить 850 млн грн в 2024 году и 950 млн грн в 2025, причем все 1,8 млрд грн — из горбюджета.

Развитие метрополитена

Большие планы по программе активизации проектов по развитию метрополитена.

На строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от ст. «Сырец» на жилмассив Виноградарь из электродепо предусмотрено 1,49 млрд грн на два ближайших года, из них 640 млн грн — в 2024 году и 850 млн грн — в 2025 году.

Планом предусматривается также строительство в 2025 году выхода из ст. м. «Львовские ворота» на 20 млн грн из местного бюджета.

Обустройство вестибюля станции «Вокзальная» под современные нужды в 2024—2025 годах со строительством второго выхода обойдется в 11 млн. грн. А вот чтобы сделать инклюзивной к 2025 году одну из новейших станций метро — «Житомирскую» — программа предусматривает в 25 раз больше финансирования — 278,6 млн грн.

В планах развития столичной инфраструктуры числится также старт строительства метро на Троещину, а именно участки Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции «Глубочицкая» до станции «Радужная» — с символическими 5 млн грн 2024 года и 20 млн грн 2025-го, что даст возможность, как отмечено в целевой программе, пройти 10 м до конца указанного периода.

На строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от ст. «Выставочный центр» к Одесской площади предусмотрено 46,8 млн. грн. городских средств в 2025 году.

Троллейбусные линии

Власти также обещают начать строительство троллейбусных линий в Бровары и Гостомель, Ирпень, Бучу, для чего предусмотрено по 25 млн грн на каждое направление с целью достичь 2,5% готовности проекта к концу 2025 года.

Транспортная развязка

Бюджет реконструкции транспортной развязки ул. Богатырская/Полярная достигает почти 1,4 млрд грн, из них 579,2 млн грн под 2024 год и 819,27 млн грн — 2025-й. Еще 40 млн. грн. в 2025 году предусматривает проект Шулявской развязки.

На разработку документации по транспортному моделированию Киева предлагается выделить 14 млн. грн. в 2025 году. При этом на комплексную реконструкцию на ближайшие два года трамвайных линий на Контрактовой площади — 280,5 млн грн, на реконструкцию здания фуникулера — 355,9 млн грн.

На 2024 год предлагается строительство участка Большой Окружной от пр. Рокоссовского до Богатырского со строительством транспортной развязки (121 млн 63,9 тыс. грн из горбюджета).

Обновление подвижного состава

На обновление подвижного состава в двухлетней перспективе большая часть предусмотренного финансирования будет выделена в рамках целевого кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по национальному проекту «Городской общественный транспорт Украины».

В частности, согласно программе, 989,8 млн грн направят на приобретение 85 автобусов, 3 млрд грн — на 42 трамвайных вагона, 2,77 млрд грн — на 74 троллейбуса и 4,168 млрд грн — на 48 новых вагонов метро. В очередной раз будут обновлять кабины фуникулера — на 486,7 млн грн.

Этот проект решения киевских властей находится сейчас на рассмотрении профильных комиссий городского совета.