К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 27 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 27 ноября
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Закрытие 27 ноября
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Изменения
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36,14/36,16
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36,27/36,29
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13/13
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39,57/39,58
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39,63/39,65
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6/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,68 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,64, евро — 40,80−40,95 грн.
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Источник: Минфин
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