Курс валют на вечер 27 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 27 ноября Закрытие 27 ноября Изменения доллар 36,14/36,16 36,27/36,29 13/13 евро 39,57/39,58 39,63/39,65 6/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,68 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,64, евро — 40,80−40,95 грн.

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