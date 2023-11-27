Деньги на жилье: как быстро аренда квартиры «съедает» зарплаты украинцев (исследование)

Самая средняя заработная плата фиксируется в Киеве — 20 000 грн, где средняя стоимость однокомнатной квартиры с учетом всех фильтров также самая высокая — 15 517 грн. Таким образом, доля расходов на аренду составляет 78%. Об этом говорится в совместном исследовании недвижимости DIM.RIA и Work.ua.

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Сколько тратят украинцы на аренду в городах и областных центрах Украины

Согласно исследованию наименьший процент от заработной платы за проживание в съемной квартире платят жители Херсона, Харькова и Николаева — 21%, 34% и 35% соответственно.

В пределах 42−45% средней прибыли составляет цена за жилье в Тернополе, Запорожье, Одессе, Кропивницком и Чернигове.

Например, средняя заработная плата в Тернополе 16 000 грн, а средняя цена однокомнатной квартиры — 6 643 грн.

Исследование гласит, что средняя заработная плата в Украине составляет 18 000 грн. Если не считать прифронтовые области и временно оккупированные территории, то наименьшая общая сумма за аренду квартиры с учетом всех комнатностей и анализом предложений в гривнах без учета премиумжилья в Сумской области — 6 292 грн.

Сколько платят за аренду специалисты с наибольшей заработной платой

Опираясь на данные о заработных платах в октябре 2023 года, сформирован список должностей с самой средней заработной платой в 5 крупнейших городах.

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Ввиду средней стоимости аренды однокомнатной квартиры в гривнах на DIM.RIA и без учета сегмента премиум-жилья специалист будет платить 14% прибыли за жилье в Киеве, 5% — в Харькове, 12% — в Днепре, 7% — в Одессе и 14% — во Львове.

В среднем Java-девелоперу в Украине предлагают 62500 грн. Стоимость жилья в столице для разработчика составит 25% его прибыли.

Full Stack-девелопер имеет среднюю зарплату в размере 60 000 грн. Соответственно, специалисты платят 25−26% от своей прибыли за аренду однокомнатной квартиры во Львове и Киеве.