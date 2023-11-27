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27 ноября 2023, 19:01 Читати українською

Деньги на жилье: как быстро аренда квартиры «съедает» зарплаты украинцев (исследование)

Самая средняя заработная плата фиксируется в Киеве — 20 000 грн, где средняя стоимость однокомнатной квартиры с учетом всех фильтров также самая высокая — 15 517 грн. Таким образом, доля расходов на аренду составляет 78%. Об этом говорится в совместном исследовании недвижимости DIM.RIA и Work.ua.

Самая средняя заработная плата фиксируется в Киеве — 20 000 грн, где средняя стоимость однокомнатной квартиры с учетом всех фильтров также самая высокая — 15 517 грн.
Фото:depositphotos

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Сколько тратят украинцы на аренду в городах и областных центрах Украины

Согласно исследованию наименьший процент от заработной платы за проживание в съемной квартире платят жители Херсона, Харькова и Николаева — 21%, 34% и 35% соответственно.

В пределах 42−45% средней прибыли составляет цена за жилье в Тернополе, Запорожье, Одессе, Кропивницком и Чернигове.

Например, средняя заработная плата в Тернополе 16 000 грн, а средняя цена однокомнатной квартиры — 6 643 грн.

Исследование гласит, что средняя заработная плата в Украине составляет 18 000 грн. Если не считать прифронтовые области и временно оккупированные территории, то наименьшая общая сумма за аренду квартиры с учетом всех комнатностей и анализом предложений в гривнах без учета премиумжилья в Сумской области — 6 292 грн.

Сколько платят за аренду специалисты с наибольшей заработной платой

Опираясь на данные о заработных платах в октябре 2023 года, сформирован список должностей с самой средней заработной платой в 5 крупнейших городах.

Все объявления в сфере ИТ и только для дистанционного типа работы. Итак, самое большое предложение для программиста С++ с заработной платой 107 500 грн.

Ввиду средней стоимости аренды однокомнатной квартиры в гривнах на DIM.RIA и без учета сегмента премиум-жилья специалист будет платить 14% прибыли за жилье в Киеве, 5% — в Харькове, 12% — в Днепре, 7% — в Одессе и 14% — во Львове.

В среднем Java-девелоперу в Украине предлагают 62500 грн. Стоимость жилья в столице для разработчика составит 25% его прибыли.

Full Stack-девелопер имеет среднюю зарплату в размере 60 000 грн. Соответственно, специалисты платят 25−26% от своей прибыли за аренду однокомнатной квартиры во Львове и Киеве.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+45
Abramon
Abramon
27 ноября 2023, 19:42
#
«До прикладу, середня заробітна плата у Тернополі 16 000 грн, а середня ціна однокімнатної квартири — 6 643 грн.», а нам розповідають про перспективу Західних областей України, але судячи з розміру середньої з/п «не фонтан» працювати в Тернополі.
У Львові, судячи з карти середня з/п 18000 грн., а витрати на житло 80% від цієї середньої з/п, просто «шикарні» перспективи для життя, тобто, зарплата менша Києва, а оренда львівських квартир на рівні столиці.
+
0
54022684
54022684
27 ноября 2023, 21:02
#
Я не дивився, що пише dom.ria, але по факту у Львові за 12−13К можна без особливих проблем зняти 35−45 м2 однушку в центрі (в радіусі 1−1.2 км від ратуші) після хорошого косметичного ремонту. Якщо почекати пару тижнів і підписатись на нові об’яви, то за 10−11К. Це менше, ніж 80% від 18000 грн. І 18000 — це не середнє, а в гіршому випадку медіана, по факту 25К+, наскільки багато «+» сказати важко. Скоріше 30−35К
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+45
mantis05
mantis05
28 ноября 2023, 1:22
#
Фортеця Львів, и до войны была тухлым местом, поэтому из области в основном в Польшу на заработки ездили. Был пик прибыльности в начале войны- когда местные брили тех, кто убегал от войны. Сейчас- снова волна спала и болото стоит что с работой, что с ЗП.
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0
PKk
PKk
28 ноября 2023, 7:43
#
Для кацапа саме так,перспектив ніяких…
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0
mantis05
mantis05
28 ноября 2023, 13:39
#
Ты таки считаешь что во Львове одни кацапы?)
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