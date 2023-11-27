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27 ноября 2023, 18:15 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии пяти финансовых компаний

Нацбанк аннулировал лицензии пяти небанковским финансовым учреждениям и восемь — исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Также из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров исключены два брокера. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк аннулировал лицензии пяти небанковским финансовым учреждениям и восемь — исключил из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Кому аннулировали лицензии

  • в ООО «ФК Горизонт» (ЕГРПОУ 39013897);
  • в ООО «Модус Финанс» (ЕГРПОУ 39691782);
  • в ООО «ФК «Эксперт Инвест» (ЕГРПОУ 39642515);
  • в ООО «ФК «Мендельс» (ЕГРПОУ 43476227);
  • в ООО «ФК «Комфорт Капитал» (ЕГРПОУ 38090478).

На основании представленных документов ООО «ФК Горизонт», ООО «Модус Финанс», ООО «ФК «Эксперт Инвест», ООО «ФК «Мендельс», ООО «ФК «Комфорт Капитал» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений.

Также из Государственного реестра финансовых учреждений исключены в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий:

  • ПО «Ломбард «Украинская Сокровищница» (ЕГРПОУ 37476622);
  • ООО «ФК «Вап-Капитал» (ЕГРПОУ 38315548);
  • ООО «ФК «Дата Финанс» (ЕГРПОУ 43086924).

На основании поданного заявления из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров исключено «Представительство СИА «Маи Иншуранс Брокерс» (ЕГРПОУ 26633257).

Кроме того, ООО «ИН2МАТРИКС Страховой Брокер» (ЕГРПОУ 38938880) исключено из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 ноября 2023 года.

Источник: Минфин
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