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27 ноября 2023, 17:49 Читати українською

Банк «Авангард» уволил из набсовета владельцев ICU Стеценко и Пасенюка после требования НБУ — Forbes

Банк «Авангард» уволил из наблюдательного совета Константина Стеценко и Макара Пасенюка — они владеют инвестиционной компанией ICU и являются конечными бенефициарами банка. Нацбанк требовал убрать их из топ-менеджмента «Авангарда» из-за выплаты 580 млн грн премий. Об этом говорится в материале Forbes.

Банк «Авангард» уволил из наблюдательного совета Константина Стеценко и Макара Пасенюка — они владеют инвестиционной компанией ICU и являются конечными бенефициарами банка.
Фото: politerno.com.ua

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Подробности

23 ноября единственный акционер банка — кипрская компания Вестал Холдингз — принял решение об увольнении Стеценко и Пасенюка из наблюдательного совета банка.

Убрать владельцев группы ICU из наблюдательного совета «Авангарда» еще в мае требовал Национальный банк. Регулятор признал Стеценко и Пасенко не соответствующими «квалификационным требованиям по профессиональной пригодности» из-за полученных премий в размере 580 млн грн на двоих.

«Авангард» подал кандидатуры Максима Гринченко и Григория Овчаренко взамен бенефициарам ICU. НБУ согласовал их 21 ноября, а 23 ноября акционер банка уволил Стеценко и Пасенюка из наблюдательного совета.

Решение НБУ

Регулятор признал Стеценко и Пасенко не соответствующими «квалификационным требованиям по профессиональной пригодности» и приказал банку уволить их из наблюдательного совета.

Сами Стеценко и Пасенюк не согласны с решением Нацбанка и подали иски в суд с требованием отменить его.

Источник: Минфин
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