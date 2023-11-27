Банк «Авангард» уволил из набсовета владельцев ICU Стеценко и Пасенюка после требования НБУ — Forbes

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23 ноября единственный акционер банка — кипрская компания Вестал Холдингз — принял решение об увольнении Стеценко и Пасенюка из наблюдательного совета банка.

Убрать владельцев группы ICU из наблюдательного совета «Авангарда» еще в мае требовал Национальный банк. Регулятор признал Стеценко и Пасенко не соответствующими «квалификационным требованиям по профессиональной пригодности» из-за полученных премий в размере 580 млн грн на двоих.

«Авангард» подал кандидатуры Максима Гринченко и Григория Овчаренко взамен бенефициарам ICU. НБУ согласовал их 21 ноября, а 23 ноября акционер банка уволил Стеценко и Пасенюка из наблюдательного совета.

Решение НБУ

Регулятор признал Стеценко и Пасенко не соответствующими «квалификационным требованиям по профессиональной пригодности» и приказал банку уволить их из наблюдательного совета.

Сами Стеценко и Пасенюк не согласны с решением Нацбанка и подали иски в суд с требованием отменить его.