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27 ноября 2023, 17:11 Читати українською

Приватбанк приступил к выплате очередного транша жертвам Холокоста

Приватбанк с 24 ноября начал выплаты очередного транша жертвам Холокоста (бывшим узникам концлагерей и пережившим немецкую оккупацию). Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Приватбанк с 24 ноября начал выплаты очередного транша жертвам Холокоста (бывшим узникам концлагерей и пережившим немецкую оккупацию).
Фото: depositphotos.com

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Что известно

Приватбанк осуществляет такие выплаты с 2014 г. и является единственным банком-агентом, уполномоченным правительством Федеративной Республики Германия выплачивать компенсации жертвам нацизма на территории Украины в рамках компании Claims Conference.

«Мы делаем все возможное, чтобы получатели средств чувствовали себя в банке максимально комфортно, а выплаты были произведены в кратчайшие сроки, — говорит Дмитрий Мусиенко. — Все выплаты и другие операции в рамках этого проекта банк осуществляет без комиссий для получателя».

Кто может подать заявление

Подать заявление на получение выплат могут только те, кто отвечает условиям получения компенсации — люди, лично пострадавшие во время Холокоста.

Приватбанк уведомит всех получателей выплат о поступлении средств по телефону или через СМС. Сумма пособия будет автоматически зачислена на счет или карту клиента.

Если у человека нет счета в Приватбанке получить деньги можно наличными в любом отделении банка в городах и районах Украины, достаточно предъявить паспорт.

Источник: Минфин
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