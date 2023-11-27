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27 ноября 2023, 15:15 Читати українською

В Украине вырос запрос на квартиры в рассрочку: какие программы предлагают девелоперы

Почти 40% Ж К Киева из имеющихся в продаже предлагают покупателю программы рассрочки. Наиболее распространены программы до 2 лет, на которые приходится большая часть вариантов. Хотя самый большой запрос у людей на длительную рассрочку от 3 лет и больше. Об этом говорится в аналитическом отчете группы компаний DIM.

Почти 40% Ж К Киева из имеющихся в продаже предлагают покупателю программы рассрочки.
Фото: depositphotos

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Программы рассрочки

Специалисты проанализировали 366 ЖК столицы, в которых ведутся продажи по состоянию на данный момент, и увидели, что 139 из них готовы предложить покупателю программы квартир в рассрочку сроком от нескольких месяцев до 7 лет.

Первый взнос обычно составляет от 30%, проекты с высокой степенью готовности свыше 70% и выше повышают этот порог до 50% стоимости, говорится в отчете.

«Наибольшее количество предложений на срок до 2 лет — более половины вариантов, 2 и 3 место между собой делят рассрочку на 1 год и 3 года — 17% и 13% примерно», — делится данным Дария Бедя, директор по маркетингу группы компаний DIM.

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При этом, по наблюдениям специалиста, наибольший запрос среди покупателей жилья за последний год сформирован вокруг длительной рассрочки до 7 лет, по сути, является альтернативой ипотечному кредитованию. Запрос на подобные программы вырос как минимум на треть, свидетельствуют данные компании.

«Покупателю важен невысокий порог входа — от 30% стоимости квартиры, а также отсутствие переплаты за обслуживание кредита, кое-где достигает 1,5 от стоимости самого жилья», — объясняет Бедя.

Столичные девелоперы пока в большинстве не готовы предлагать длительные программы: ограниченное количество комплексов, где действует рассрочка на 4, 5 лет и 7 лет соответственно.

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«Мы предлагаем максимально персонализированные финансовые инструменты рассрочки: у нас действует программа до 7 лет под 0%, а на первый год фиксируем минимальные выплаты на первый год: 300$/мес — за 1-комнатные квартиры, 400$/мес — за 2- комнатные квартиры, 600$/мес — за 3-комнатные квартиры. Далее в рассрочку без переплат до 4 лет. Первый взнос — от 30%», — комментирует Бедя.

Подобные программы стимулируют платежеспособный спрос на жилье, становятся же финансовым плечом для покупателя в нынешних условиях. Гибкость в финансовых инструментах покупки, готовность предлагать индивидуальные условия, фиксированный курс и дисконты, по словам директора по маркетингу группы компаний DIM, помогают девелоперам с устойчивой финансовой моделью и стабильной строительной динамикой иметь стабильно более высокие продажи за средние по рынку.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
Benderitto
Benderitto
27 ноября 2023, 15:50
#
Всё это фигня, риски и кабала… платить рассрочку, делать ремонт, обставлять мебелью и техникой и т. д.
Проще снимать квартиру. Пока война так уж точно, чем лезть во все эти авантюры с рассрочками и ипотеками при не стабильной ситуации в целом.
+
0
82845392
82845392
27 ноября 2023, 17:18
#
Это разные модели ведь. Если человек на 100% уверен, что в любом случае фронт до его квартиры не дойдет и ракета не долетит — почему бы и нет :)
+
+44
begood
begood
27 ноября 2023, 16:28
#
«Покупцеві важливий невисокий поріг входу — від 30% вартості квартири, а також відсутність переплати за обслуговування кредиту, що подекуди сягає 1,5 від вартості самого житла»

— А ещё желательно ввод в эксплуатацию хотя бы в этом столетии.
+
+15
Abramon
Abramon
27 ноября 2023, 16:55
#
На введені в експлуатацію будинки розтермінування не цікаво робити для забудовників. Їм треба, що б в нові котловани гроші несли (які ще навіть не рили).
Розтермінування часто не передбачає фіксовані платежі, тобто об'єкт швидше будується платежі ростуть відповідно до стадії завершення будівництва дуже «приємно» для покупців. Купувати котлован — це треба бути непритомним або мати «дурні гроші».
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