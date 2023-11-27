В Украине вырос запрос на квартиры в рассрочку: какие программы предлагают девелоперы

Почти 40% Ж К Киева из имеющихся в продаже предлагают покупателю программы рассрочки. Наиболее распространены программы до 2 лет, на которые приходится большая часть вариантов. Хотя самый большой запрос у людей на длительную рассрочку от 3 лет и больше. Об этом говорится в аналитическом отчете группы компаний DIM .

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Программы рассрочки

Специалисты проанализировали 366 ЖК столицы, в которых ведутся продажи по состоянию на данный момент, и увидели, что 139 из них готовы предложить покупателю программы квартир в рассрочку сроком от нескольких месяцев до 7 лет.

Первый взнос обычно составляет от 30%, проекты с высокой степенью готовности свыше 70% и выше повышают этот порог до 50% стоимости, говорится в отчете.



«Наибольшее количество предложений на срок до 2 лет — более половины вариантов, 2 и 3 место между собой делят рассрочку на 1 год и 3 года — 17% и 13% примерно», — делится данным Дария Бедя, директор по маркетингу группы компаний DIM.

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При этом, по наблюдениям специалиста, наибольший запрос среди покупателей жилья за последний год сформирован вокруг длительной рассрочки до 7 лет, по сути, является альтернативой ипотечному кредитованию. Запрос на подобные программы вырос как минимум на треть, свидетельствуют данные компании.



«Покупателю важен невысокий порог входа — от 30% стоимости квартиры, а также отсутствие переплаты за обслуживание кредита, кое-где достигает 1,5 от стоимости самого жилья», — объясняет Бедя.



Столичные девелоперы пока в большинстве не готовы предлагать длительные программы: ограниченное количество комплексов, где действует рассрочка на 4, 5 лет и 7 лет соответственно.

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«Мы предлагаем максимально персонализированные финансовые инструменты рассрочки: у нас действует программа до 7 лет под 0%, а на первый год фиксируем минимальные выплаты на первый год: 300$/мес — за 1-комнатные квартиры, 400$/мес — за 2- комнатные квартиры, 600$/мес — за 3-комнатные квартиры. Далее в рассрочку без переплат до 4 лет. Первый взнос — от 30%», — комментирует Бедя.

Подобные программы стимулируют платежеспособный спрос на жилье, становятся же финансовым плечом для покупателя в нынешних условиях. Гибкость в финансовых инструментах покупки, готовность предлагать индивидуальные условия, фиксированный курс и дисконты, по словам директора по маркетингу группы компаний DIM, помогают девелоперам с устойчивой финансовой моделью и стабильной строительной динамикой иметь стабильно более высокие продажи за средние по рынку.