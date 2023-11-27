Восстановить и обменять украинские права теперь можно в Италии

Теперь обменять и восстановить водительские права украинцы могут и в Италии. Это уже седьмая страна, где украинские граждане могут пользоваться такой услугой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Италия стала седьмой страной, где наши сограждане имеют возможность получать одну из самых популярных услуг сервисных центров МВД за рубежом», — говорится в сообщении.

Где обменять удостоверение

Отмечается, что обменять и восстановить водительские права можно в подразделении ГП «Документ», расположенном в городе Роццано (провинция Милан), торговом центре «Фиордалисо Милан».

Прием граждан проходит в мобильных программно-технических комплексах — специально обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой «Паспортный сервис». Предоставление услуг осуществляется с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 в порядке живой и электронной очереди.

Какие документы нужны

Для обмена и восстановления водительского удостоверения нужно с собой взять такой перечень документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) в случае изменения персональных данных;

) в случае изменения персональных данных; медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

После подачи документов человека фотографируют и создают заявку на восстановление водительского удостоверения. Далее она отправляется в Украину в сервисный центр МВД. В случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.

Напомним

Обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступно в Польше, Чехии, Германии, Испании и Турции.

В Словакии пока наши сограждане могут исключительно осуществлять обмен этих документов.